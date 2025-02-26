По мнению, убеждение о том, что вступление в НАТО даст какие-то гарантии, является ошибочным.

Если бы Украина имела ядерное оружие то ни Россия, никто бы другой не осмелился бы начать войну и захватить территорию. Такое мнение высказал первый российский министр иностранных дел (1990-96) Андрей Козырев.

"Зеленский - замечательный президент, я не смею давать ему советы. Но выскажу свое мнение. Оно заключается в том, что вы не должны ставить какие-либо ультиматумы любому Трампу, не говорить кому-то, что вы примите нас в НАТО. Да и вообще, "Украина в НАТО" - это бессмысленная постановка вопроса, поскольку НАТО, возможно, разваливается прямо сейчас на наших глазах, или, по крайней мере, находится в глубоком кризисе", - сказал он в интервью "Главкому"

По мнению, убеждение о том, что вступление в Альянс даст какие-то гарантии, является ошибочным.

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"Но я бы делал ядерное оружие без огласки, потихоньку, максимально секретно и быстро. Более того, 10-15 ядерных зарядов, не обязательно сверхмощных, будет достаточно. Обычных ядерных зарядов, крошечных по современным меркам. Таких, как на Хиросиму было запущено. И 15 самолетов, которые способны доставить соответствующие ракеты. Украина имеет все это: советские самолеты, старые, которые способны нести ядерное оружие. И это будут гарантии безопасности", - пояснил Козырев.

Дипломат отметил, что для того, чтобы отодвинуть российские войска, ядерное оружие нельзя использовать как оружие войны, тем более на собственной территории. Он добавил:

"Это оружие сдерживания от дальнейшего нападения со стороны России. Ведь Зеленский говорит, что нам нужны гарантии".

Ядерное оружие для Украины - мнение эксперта

Для Украины очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно, отметил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

Он заявил, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

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