Лавров пообещал 'достичь целей' войны против Украины и набросился на Европу

Лавров заявил, что Европа якобы не заинтересована в мирных переговорах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "достигнет своих целей" в войне против Украины. Такое заявление он сделал на Генассамблее ООН.

"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца, цели СВО (пропагандистский эвфемизм, введенный руководством РФ для описания вторжения России в Украину - УНИАН) будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Европа пытается помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров.

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"В переговорах заинтересованы многие, в том числе администрация Трампа. Однако Запад накачивает Украину оружием", - заявил Лавров.

Лавров и Вадефуль провели переговоры - что известно

Напомним, что недавно глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встретился со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Как сообщило издание Bild, двусторонняя встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, в переговорной комнате делегации РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала журналистам, что переговоры прошли "по инициативе Германии". По данным росСМИ, встреча продолжалась около 20 минут, но о том, что на ней обсуждалось, не сообщалось.

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