В ближайшие несколько недель Германия начнет новые поставки оружия Украине.

Германия не рассчитывает, что прекращение огня в Украине будет достигнуто в ближайшее время, поэтому готовит новые поставки оружия. Об этом сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт, пишет BILD.

"Всё это займёт некоторое время", — сказал Хебештрайт, отметив, что ведущие партии Германии достигли принципиального согласия по пакету помощи Украине в размере трёх миллиардов евро. Поэтому вскоре - по словам Хебештрайта, "в ближайшие несколько недель" - начнутся новые поставки оружия Украине. Речь идёт прежде всего об артиллерийских боеприпасах.

В то же время некоторое другое вооружение, включая комплексы ПВО Iris-T и Patriot, только предстоит заказать, и они будут готовы к поставке через год или два. Как отмечает BILD, причина столь долгого срока — полная загрузка производителей заказами.

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Директор Defense Express Сергей Згурец считает, что Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня, чтобы захватить побольше украинской территории.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "красные линии" Украины в переговорах с Россией. Это территориальная целостность, право Украины на членство в тех или иных союзах и ограничение обороноспособности и возможностей армии.

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