Глава МИД Украины заявил, что эти вопросы не подлежат обсуждению.

На любых будущих мирных переговорах для Украины останутся неизменными три принципиальных вопроса, которые являются "красными линиями" и не подлежат обсуждению. Такое заявление в интервью РБК-Украина сделал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО", - пояснил он.

По словам Сибиги, третьим вопросом, который не будет обсуждаться, являются ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится. Министр пояснил, что об этих фундаментальных вещах знают все партнеры Украины.

Видео дня

"Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", - подытожил Сибига.

Переговоры о завершении войны в Украине

Как писал УНИАН, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский представил европейским лидерам шаги, необходимые для мира в Украине.

По словам украинского лидера, всем необходимо убедиться в том, что страна-агрессор Россия признает необходимость завершения войны. Также необходимо установить базовое доверие, средством которого может стать освобождение пленных. Болоее того, Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины для будущих мирных переговоров.

В то же время, Евросоюз согласовал пять принципов относительно мирных переговоров. По словам европейских лидеров, для достижения "мира через силу" необходимо, чтобы Украина была в сильнейшей позиции с точки зрения обороноспособности.

Вас также могут заинтересовать новости: