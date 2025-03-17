Есть вероятность, что оккупанты изменят направления для атак на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня, чтобы захватить побольше украинской территории. Об этом сказал директор Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По его словам, Путин попытается затянуть все разговоры о прекращении огня, перемирии, считая, что подход с использованием чрезмерного количества живой силы даст России возможность и дальше протискивать нашу оборону. "Но сейчас интенсивность боевых действий, несмотря на то, что весна и все начинает просыхать, уменьшается", - сказал Згурец.

По его словам, усилия противника вокруг Покровска заторможены. При этом добавил, что оккупанты, вероятно, активизируют боевые действия в районе Торецка, где также сейчас приостановлено продвижение противника. "Ситуация в Торецке стала другой, чем была раньше, там серая зона, которая не дает врагу возможность продвигаться", - сказал эксперт.

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Также отметил, что в Часовом Яру враг пытался окружить город, но его действия заторможены. "Думаю, что подход давления по всей линии фронта живой силой противник будет продолжать", - сказал Згурец. При этом подчеркнул, что задача Сил обороны увеличивать количество потерь оккупантов.

"Сейчас на первый план выходит тупая арифметика уничтожения противника. Сырский вчера сказал, что уничтожено в пределах 100 тысяч российских войск. Это колоссальный показатель с точки зрения короткого периода времени", - отмечает эксперт. При этом отмечает, что за счет изменений в подходах к уничтожению противника со ставкой на беспилотные комплексы и частично на артиллерию, динамика потерь противника растет и количество бронетехники существенно уменьшилось в штурмах, потому что ее значительная часть утилизирована.

Згурец считает, что в ближайшее время будет уменьшена интенсивность боевых действий на всей протяженности линии фронта, но противник, видимо, будет искать новые точки концентрации усилий. По его словам, вероятно, центром притяжения для сил противника на ближайшее время будет Константиновка в Донецкой области.

Переговоры о мире - подробности

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин затягивает согласование установления режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить больше территорий Украины.

При этом подчеркнул, что Украина готова на безусловный режим прекращения огня на 30 суток, который предложила американская сторона.

Зеленский отметил, что если россияне не соглашаются, то значит они не соглашаются не с предложением Украины, а не соглашаются конкретно с предложением президента Трампа, потому что наши все наработки сформулировали, в конце концов, американцы - и это их четкая позиция.

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