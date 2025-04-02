Словацкий премьер сообщил, что на любой встрече с представителями Украины темой переговоров будут исключительно гражданские проекты.

Словакия заинтересована во встрече с представителями украинского правительства. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает портал Denník N.

По его словам, он готов провести телефонные переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы готовы немедленно (провести переговоры - УНИАН)", - подчеркнул премьер-министр Словакии.

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Он пояснил, что на любой встрече темой переговоров будут исключительно гражданские проекты, а не вопрос о предоставлении оружия.

Издание напомнило, что в последний раз переговоры Украины и Словакии проходили в прошлом году. Тогда Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за прекращение транзита газа.

Блокировка помощи Украине от Словакии

Как писал УНИАН, ранее Фицо поставил окончательную точку в вопросе помощи для Украины. Он заявил, что Словакия не будет поддерживать страну в войне против России ни финансово, ни военно.

Фицо заявил, что его страна до конца саммита ЕС намерена рассказать о необходимости немедленного прекращения огня.

Также он говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна война. Он обвинил Киев в том, что тот якобы сам виноват в том, что на него напала Россия.

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