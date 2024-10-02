Война в Украине показала, что российская армия значительно слабее, чем пытался делать вид Путин.

Катастрофический провал российского блицкрига в Украине, который обернулся для агрессора огромными потерями в 30-месячной "мясорубке", убедил других соседей РФ в их способности так же противостоять возможному российскому вторжению. Об этом пишет американский журнал The Hill.

Издание отмечает, что по западным оценкам Россия потеряла в Украине около 200 тысяч солдат убитыми и 400 тысяч ранеными. Потери в основных видах боевой техники тоже являются астрономическими. Это, а также успех Украины в Черном море и глубокие удары по российским военным объектам и НПЗ вдохновили других соседей России. В частности Эстонию.

В середине сентября начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил в интервью эстонским СМИ об изменении оборонной доктрины страны. В прошлом план заключался в том, чтобы продержаться 10 дней, прежде чем страна будет оккупирована русскими или спасена подкреплениями от союзников по НАТО. Теперь эстонская армия имеет совсем другой план.

Видео дня

"Это произошло из-за изменений, которые война в Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", - сказал Карус.

The Hill интерпретирует эти слова как намерение Эстонии осуществить превентивное вторжение в Россию, если отношения между двумя странами достигнут точки кипения. По мнению авторов публикации, если Эстония так думает, то Латвия, Литва, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан - и, возможно, несколько других бывших советских республик - чувствуют то же самое.

Издание отмечает, что армия Эстонии, которая на время войны может развернуть 60 000 личного состава, вполне способна при поддержке НАТО реализовать в российском приграничье что-то вроде украинской операции в Курской области.

"Одним словом, Путину блестяще удалось не только понизить Россию до уровня второго или третьего сорта, но и окружить ее потенциальными врагами", - отмечает издание.

Мир приближается к Третьей мировой

Как писал УНИАН, эксперт по международной политике Дэвид Игнатиус считает, что мир катится к тотальному конфликту между сверхдержавами. По его мнению, Россия может начать гибридные или прямые военные операции против стран Запада.

Тем временем НАТО составляет планы эвакуации раненых на случай войны с РФ. В альянсе понимают, что свободно использовать санитарную авиацию, как в Ираке или Афганистане, в войне с РФ не смогут.

Вас также могут заинтересовать новости: