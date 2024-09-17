Миллион погибших и раненых: WSJ предрекло демографическую катастрофу в Украине и РФ

Высокие потери с обеих сторон создают проблемы на поле боя и усиливают демографический кризис.

Число украинцев и россиян, убитых или раненых за 2,5 года войны, достигло примерно 1 миллиона человек. При этом число погибших среди мирного населения остается неизвестным, ведь только при захвате россиянами Мариуполя погибло более 8 000 человек, по данным Human Rights Watch.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в конфиденциальной украинской оценкев в начале года, число погибших украинских военнослужащих составляет 80 000 человек, а раненых - 400 000. Оценки российских потерь, сделанные западными разведками, разнятся: по некоторым данным, число погибших достигает почти 200 000 человек, а раненых - около 400 000.

Одна из мотиваций Владимира Путина начать вторжение в 2022 году - увеличить численность населения России за счет поглощения украинцев. По оценкам правительства и демографов, в результате вторжений и оккупацией РФ украинских территорий за последние 10 лет Украина потеряла не менее 10 миллионов человек в результате оккупации или в качестве беженцев.

Видео дня

Путин давно объявил решение проблемы хронического демографического спада в России своей приоритетной задачей, и с тех пор Кремль начал кампанию по русификации оккупированных территорий, включая похищение детей и раздачу украинцев паспортов РФ.

Современная Украина когда-то была частью Российской империи, и Путин неоднократно заявлял, что стремится вернуть страну под власть Москвы. Он отрицает украинскую идентичность и государственность и утверждает, что украинцы являются частью российской нации.

Война оказала разрушительное воздействие на внутреннюю демографию РФ и рынок труда. С момента начала полномасштабного вторжения из страны бежали более 600 000 россиян. В основном это молодые профессионалы, которые смогли позволить себе переехать в другие страны и начать новую жизнь.

Нападение России оказало катастрофическое влияние на население Украины. Перепись 2001 года насчитала 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и правительственных чиновников, в начале 2022 года, до вторжения России, эта цифра сократилась до 40 миллионов. С начала войны в феврале 2022 года, по данным ООН, Украину покинули более 6 миллионов человек, а Россия захватила новые земли, общая численность населения на контролируемой Киевом территории сократилась до 25-27 миллионов человек.

Александр Гладун, научный сотрудник Института демографии имени Птухи, считает, что до полномасштабного вторжения в Украине было 42 миллиона человек, а после - около 29 миллионов.

В Украине демографическая катастрофа – последние новости

Уровень рождаемости в Украине упал до самого низкого уровня за всю историю страны. В первой половине этого года умерло в три раза больше людей, чем родилось.

За этот период было зарегистрировано около 250 000 смертей и более 87 000 рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно правительственным данным. В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения, было зарегистрировано более 130 000 рождений.

Вас также могут заинтересовать новости: