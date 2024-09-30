Не стоит недооценивать риски эскалации в Украине.

Мир приближается к тотальному конфликту между сверхдержавами. Об этом в своей статье для The Washington Post пишет эксперт по международной политике Дэвид Игнатиус.

Он напомнил, что президент США Джо Байден на прошлой неделе "вместо того, чтобы рисковать местью со стороны России", уклонился от просьбы президента Украины Владимира Зеленского использовать американские ракеты для ударов по целям в глубине России.

"Сторонники Украины высмеивают осторожность Байдена, утверждая, что это признак слабости. Но эта критика слишком грубая. Мы не должны хотеть горячей головы в Белом доме. Избегая риска эскалации, Байден следовал советам своих советников по разведке и выполнял обязательства любого президента уменьшить угрозу ядерной войны", - пишет автор.

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При этом, по его мнению, Байден должен предпринять другие агрессивные шаги, чтобы поддержать Украину, даже если он откажется от нанесения ударов большой дальности с использованием ракет ATACMS.

"Визит в Киев в этом месяце вызвал у меня беспокойство, что уставшая Украина начинает прогибаться под напряжением этой ужасной войны. Политическая база Зеленского дробится, и длительная война на истощение измельчит Украину. Соединенные Штаты и их союзники должны помочь Киеву вскоре достичь справедливого мира, даже если это не полная победа, к которой стремится Зеленский", - отмечает эксперт.

Он также отмечает, что Россия все громче сигнализирует, что ракетные удары большой дальности - это "красная линия". При этом Украина уже наносит удары вглубь России собственными стаями беспилотников и ракет. В то же время Путин объявил об изменении ядерной доктрины, чтобы рассматривать атаки неядерного государства при поддержке ядерного государства как "совместное нападение на Российскую Федерацию":

"Российский лидер считает, что Запад удваивает усилия - чтобы предотвратить потерю Украины и, если возможно, одержать победу над Кремлем".

Автор считает, что Россия может нанести удар по транзитным узлам в Польше для поставок оружия США в Украину или нацелиться на операции Запада в Украине более агрессивно - ударить по оборонным компаниям или разведывательным операциям, которые помогают Киеву.

"Конфликт в Украине, вероятно, настолько близок, что мы подошли к грани полной войны сверхдержав после кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. В октябре 2022 года, когда российские линии разрушались в Херсоне и Харькове, по словам одного хорошо информированного источника, разведка сообщила Байдену, что вероятность того, что Путин использует тактическое ядерное оружие, была 50 на 50. Байден должен помогать Украине всеми возможными способами. Но нам очень повезло, в общем, что он не играет безрассудно", - резюмирует автор.

Вероятная война России против Запада

В середине сентября Россия пригрозила НАТО "прямой войной", если Украине позволят удары западным оружием. Как заявил на Совете безопасности ООН постоянный представитель РФ в этой организации Василий Небензя, Кремль ответит "всеми вытекающими последствиями".

Как сказал дипломат, "если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией".

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