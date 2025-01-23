Судя по риторике Трампа, он предпочитает быстрое решение войны, которую развязала Россия, но не обращает внимания на условия такого урегулирования, говорит Болтон.

Бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил свою обеспокоенность подходом республиканца к завершению войны РФ против Украины.

В комментарии "Суспільному" Болтон сказал, что, судя по риторике Трампа, он предпочитает быстрое решение войны, которую развязала Россия. При этом он не обращает внимания на условия такого пути урегулирования.

По словам экс-советника, Трамп может установить жесткие дедлайны для переговоров. Если он это сделает, это, вероятно, играло бы на руку РФ. К тому же, такой подход мог привести к сценарию, когда Россия сохранит контроль над оккупированными территориями Украины.

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"Кит Келлог написал перед выборами о том, как вести переговоры, угрожая Украине прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов, если она не будет вести переговоры. Угрожал дополнительными санкциями против России, если она не будет вести переговоры. Меня волнует, что это также играет на руку России. Я думаю, что Путин приветствовал бы прекращение огня, которое позволило бы России продолжить контролировать 10 процентов территории Украины", – пояснил он.

Кроме того, как говорит Болтон, такие договоренности могут негативно повлиять на евроатлантические стремления Украины. По словам бывшего советника Трампа, президент США имеет склонность строить международные отношения на основе личных контактов с лидерами других стран, и это может представлять угрозу, ведь "Путин хладнокровен".

"Трамп – человек, за которым, главные решения. Все знают, что сначала он сказал, что решит войну за 24 часа, собрав Зеленского и Путина в одной комнате. Очевидно, этого не произойдет и ни в коем случае это не сработает. Это займет гораздо больше чем 24 часа, как сейчас признает сам Трамп. Но очень важно подчеркнуть Киту Келлогу, Трампу и всем в администрации, что не может быть соглашения за спиной Украины. На самом деле сделки за спиной России тоже быть не может", – продолжил Болтон.

Предложения, которые предусматривали бы замораживание конфликта на нынешней линии фронта или установление новых границ без учета украинских интересов, тоже вызывают у Болтона беспокойство. По его мнению, если Трамп примет идею Вэнса, это решение не пойдет на пользу Украине.

Бывший советник Трампа отметил важность донесения до нового президента США необходимости поддержки Украины. Он также дал рекомендацию:

"Моя рекомендация заключалась бы в том, чтобы постоянно объяснять Трампу, почему сам факт вторжения России является демонстрацией того, что гарантии безопасности нужны, как бы ни выглядело территориальное урегулирование".

Война в Украине: последние заявления Трампа

Новый президент США Дональд Трамп пригрозил России серьезными санкциями, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится быстро закончить войну, которую РФ развязала против Украины. Американский лидер подчеркнул, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации, которая состоялась 20 января, Дональд Трамп также отметил, что правитель РФ Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

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