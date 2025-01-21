Трамп: Зеленский хочет подписать мирное соглашение, хочет ли этого Путин - я не знаю

При этом Трамп заявил, что диктатору необходимо завершить эту войну, ведь он разрушает Россию, обрекая ее на "большие проблемы".

Диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Зато президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирный договор.

Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации, передает Fox News.

"Он (Зеленский - УНИАН) говорит мне, что хочет заключить соглашение. Я имею в виду, что он хочет договориться. Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, Путин хочет или нет. Я не знаю. Он (Путин - УНИАН) должен заключить сделку. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку", - заявил Трамп.

Новый президент США отметил, что у РФ из-за этого "будут большие проблемы", ведь и россияне в большинстве "считали, что война закончится через неделю".

"Я думаю, что ему было бы очень хорошо, если бы он закончил эту войну", - добавил американский лидер, цитирует NDTV World.

Трамп отметил, что поговорит с Путиным, но не уточнил время. "Я прекрасно лажу с [Путиным]. Надеюсь, что он хочет заключить сделку", - добавил он.

Первые заявления Трампа об Украине

Как сообщает УНИАН, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете сделал свои первые заявления о войне в Украине.

Он вспомнил о своих заявлениях как кандидата на президентских выборах о том, что он может завершить войну в Украине за 24 часа. В то же время Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь этой цели.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Знаете, война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться", - сказал он.

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