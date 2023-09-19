Глава немецкого МИД напомнила, что устав ООН обеспечивает мир.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала подать решительный сигнал против президента России Владимира Путина из-за агрессивной войны против Украины.

"Особенно сейчас, когда российский президент нападает не только на европейский мирный порядок, но и на Устав Организации Объединенных Наций, в ООН также не может быть никакого "бизнеса как обычно", - цитирует заявление Бербок на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке издание Tagesschau.

Она указала, что устав ООН – гарантия мира, поэтому европейцы вместе с другими странами мира хотели поставить российскую агрессию на повестку дня ООН в разных форматах. В этом контексте глава немецкого МИД подчеркнула проблему детей, похищенных Россией в Украине, и вопрос ответственности Путина, а также, "как мы можем, наконец, стать немного ближе к миру".

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"Несмотря на все кризисы в мире, особенно в наши дни, мы не только должны продвигать Устав Организации Объединенных Наций, но и вместе отстаивать его. Устав - это "наш мир, (...) наше страхование жизни по всему миру", - подытожила дипломат.

78-ая Генассамблея ООН в Нью-Йорке - последние новости

Ожидается, что на поялях Генассамблеи ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хотят провести встречи с Зеленским.

Борт с четой Зеленских прибыл в Нью-Йорк в ночь на 19 сентября, где их встречала посол Украины в США Оксана Маркарова. Президент Украины отправился Университетскую больницу Статен-Айленда, где навестил раненых украинских бойцов.

Кроме того, Елена Зеленская выступит на полях Генассамблеи, проведет встречу с семьей Клинтон, которые поддерживает Украину, а также с генеральным директором ВОЗ. Также она вместе с гендиректором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную уничтожению Россией культурного наследия Украины.

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