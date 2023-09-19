В то же время исключение России из ООН более сложная задача.

Дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко рассказал, что после встречи северокорейского и российского диктаторов, появился новый аргумент для замораживания полномочий России в ООН.

В эфире телемарафона дипломат отметил, что политический путь исключения России из ООН за нарушение Устава Организации Объединенных Наций требует политической воли, которой пока нет. Другой путь, сугубо юридический, "поставить под сомнение статус России, как продолжателя так называемого СССР, и просто выкинуть ее из ООН за то, что она не вступала в эту организацию согласно процедурам прописанным в уставе". Но начинать процесс нужно с непризнания полномочий российской делегации .

"Начинать нужно с замораживания полномочий российской делегации. Для этого есть комитет по полномочиям Генассамблеи ООН. Я думаю, если внести вовремя соответствующие проекты решений, поработав с нашими партнерами, и не только союзниками, то можно было бы достичь большинства. Дело в том, что в этом комитете никакого права вето нет, он принимает решения простым большинством, там всего девять членов. Членский состав меняется каждый год. Таким образом можно будет поставить вопрос о непризнании полномочий Российской Федерации. Так было с Южной Африкой апартеидной много лет", - акцентировал Ельченко.

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Экс-постпред в ООН обратил внимание на новый аргумент для замораживания полномочий России в ООН, который появился после недавнего визита лидера Северной Кореи в РФ.

"Самая свежая информация, об этом еще мало знают и говорят. В результате визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына и его встречи с Путиным, речь может идти о тотальном нарушении режима санкций и военного эмбарго, которое введено против Северной Кореи именно Советом Безопасности ООН. И нет никакого значения, идет ли речь о покупке оружия из Кореи в Россию или наоборот. И то, и другое - это нарушение режима санкций. То есть, можно ставить с этой стороны вопрос о заморозке полномочий России, в связи с тем, что она не выполняет режим санкций. За которые, кстати, сама же и голосовала в 2009 году", - подчеркнул Ельченко.

Исключение России из ООН

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала процесс исключения России из Совета Безопасности ООН и в целом из Организации Объединенных Наций еще в декабре 2022 года.

Известно, что сейчас в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, в частности, Китай, Россия, США, Великобритания и Франция, а также 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок. РФ постоянно злоупотребляет правом вето.

По данным американских СМИ, президент США Джо Байден на Генассамблее ООН может предложить расширить Совет Безопасности ООН, как путь к противодействию России и Китаю.

Выступление американского президента ожидается 19 сентября. Также, впервые с начала полномасштабной войны - лично, выступит президент Украины Владимир Зеленский.

На днях в РФ состоялась встреча двух диктаторов, российского Владимира Путина и северокорейского Ким Чен Ына, которая вызвала в мире широкий резонанс из-за того, что они могут договориться о масштабных поставках корейского оружия в Россию для войны в Украине.

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