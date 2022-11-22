В прокуратуре Швеции не назвали страну, в пользу которой шпионили задержанные.

Во вторник, 22 ноября 2022 года, полиция безопасности Швеции задержала двух человек, которых подозревают в серьезном шпионаже в пользу России. Местные СМИ пишут, что они могли быть супружеской парой россиян, которые переехали в страну в 90-х.

Как сообщает AP, правоохранители не назвали страну, в пользу которой шпионили подозреваемые.

Известно, что один из россиян обвиняется в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства".В Агентстве безопасности Швеции отметили, что операция по задержанию подозреваемых проводилась при содействии полиции и вооруженных сил Швеции.

Видео дня

В ведомстве также добавили, что расследование "длится уже некоторое время". Однако это дело не имеет отношения к обвинению двух братьев иранского происхождения в шпионаже в пользу России.

Шведские СМИ пишут, что подозреваемые – мужчина и женщина в возрасте 60 лет, которые являются супружеской парой. При этом газета Aftonbladet сообщила, что это были россияне, прибывшие в Швецию в конце 1990-х годов.

Задержания российских шпионов: что известно

Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

Ранее глава Службы военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в Германии выросла активность иностранных разведок, в частности российских и китайских.

В то же время глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории.

Вас также могут заинтересовать новости: