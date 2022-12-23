В Кремле назвали "демилитаризацию", как одну из целей войны в Украине.

В Российской Федерации отчитались об успехах по "демилитаризации" Украины. Власти РФ заявили, что "существенно продвинулись" в этом вопросе.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, можно ли считать выполненной одну из объявленных целей так называемой "спецоперации" - демилитаризацию Украины.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации", - цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости" спикера Путина.

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Также он заявил, что у Украины скоро полностью закончатся вооружение и боеприпасы, поэтому Киев будет полностью зависеть от западных "подачек".

Война в Украине - заявления России

Российские пропагандисты неоднократно заявляли, что российские оккупанты воюют в Украине не с ВСУ, а с войсками НАТО. При этом для подкрепления своей теории россяине используют военную помощь ураинских союзников в Европе и США.

Кроме того, в самом начале вторжения России в Кремле объясняли войну против Украины желанием провести "демилитаризацию" и "денацификацию". Именно под этим предлогом российские военные уничтожают украинские города, объекты инфраструктуры, а также убивют мирных украинцев.

16 декабря хампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приемлемые, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Приспешник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

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