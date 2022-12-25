По мнению вице-президента Еврокомиссии, Россия может еще изменить свой курс, когда поймет, что "Запад не сдается независимо от событий на поле боя".

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент РФ Владимир Путин находится в том же положении, что Адольф Гитлер в 1943 году. Тогда он уже проиграл войну, хотя она длилась еще два года.

Россия сейчас является полным изгоем на международной арене, сказал Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.

"Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", – сказал чиновник.

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По его словам, Путин может еще долго создавать хаос и бомбить энергоинфраструктуру Украины, чтобы заставить украинцев уехать из страны.

"Он использует энергетику, а также миграцию в качестве оружия против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены, надеясь, что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах", – пояснил Тиммерманс.

По мнению вице-президента Еврокомиссии, Россия может еще изменить свой курс, когда поймет, что "Запад не сдается независимо от событий на поле боя". Тиммерманс добавил, что уверенность относительно проигрыша Путина в Украине разделяют и другие западные чиновники.

"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", – призвал он.

Война в Украине: последние новости

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал, что Путину не удалось бы завоевать Украину при любых раскладах.

"Путин очень плохо представляет себе окружающую действительность. Ну, хотя бы исходя из того, что он совершил вот это нападение на Украину. Совершенно не понимал, что он делает, что из себя представляет Украина. Он абсолютно не понимает, что такое Европа, что такое США", – пояснил он.

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