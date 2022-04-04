Совет ООН займется расследованием военных преступлений РФ в Украине.

Российские военные совершили массовый геноцид украинцев в Буче. Фото города шокировали весь мир.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

Президент Еврокомиссии провела беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она была шокирована геноцидом украинцев, изнасилованием детей, грабежом дома, пытками и расстрелами людей.

"ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, Совет ООН по правам человека займется расследованием военных преступлений РФ в Украине.

"Большинством голосов Совет ООН по правам человека решил начать расследование нарушений, совершенных после полномасштабного вторжения России в Украину", – сообщили в Верховной Раде.

По словам посла Украины в ООН в Женеве Евгении Филипенко, необходимо обеспечить подотчетность и обязать документировать преступления России, а также идентифицировать виновных.

"Бучанская резня": что известно

1 апреля Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что украинские военные освободили город от российских военные, которые минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

2 апреля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов.

При этом весь мир увидел, на какие зверства способны российские оккупанты. Среди военных преступлений - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из погибших связаны руки и есть следы пыток.

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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