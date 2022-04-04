Нардеп удалил позорный пост.

Народный депутат Украины Александр Юрченко, который является фигурантом дела о получении неправомерной выгоды, опозорился постом в соцсетях о гуманитарной помощи жителям Бучи.

В настоящее время удаленном посте на Facebook Юрченко рассказал о том, со как "со слезами на глазах бучанцы встретили украинскую власть и помощь".

К посту он прикрепил кадр, на котором пожилая женщина в слезах склонилась перед ним и прильнула лицом к его рукам.

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Напомним, 17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

В НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд Юрченко избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

25 сентября за депутата внесли залог, ему надели электронный браслет, который сняли 4 ноября. 11 августа 2021 года НАБУ направило дело в суд.

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