Москва планирует вывести часть войск из страны.

Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN Türk. По данным издания, исключением станут лишь силы на военно-морской базе Тартус и воздушной базе Хмейми. Однако сейчас Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск:

"Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не являются эффективными в Сирии".

Россия выводит войска из Сирии

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россияне начали выводить военные корабли с базы в Тартусе, когда повстанцы взяли под контроль Дамаск. Авиационную базу Хмеймим оккупанты используют для переброски вооружения и техники.

Видео дня

Аналитики считают, что Москва теряет Сирию из-за того, что ее армия погрязла в Украине. Полномасштабное вторжение заставило их забрать из Сирии часть самолетов, а наемники частной военной компании "Вагнер" покинули страну после бунта Евгения Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: