В израильской армии уверяют, что учтут опыт боев на севере, чтобы действовать осторожнее на юге.

Армия обороны Израиля выполнила основные задачи в северной части Сектора Газа и прекращает там активные боевые действия. Теперь основное внимание будет уделено центральной и южной части анклава. Об этом сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

"Мы завершили демонтаж военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа (...) Сейчас мы сосредоточены на демонтаже ХАМАС в центральной и южной части сектора Газа. Мы сделаем это иначе, тщательно, на основе уроков, которые мы усвоили из предыдущих боев", – сообщил он.

Хагари признал, что зачистка остальной части анклава потребует времени, поэтому боевые действия продолжатся и в 2024 году. По его словам, одновременно ЦАХАЛ строит новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой, чтобы позволить жителям Израиля, перемещенным после 7 октября, вернуться в свои дома.

Видео дня

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, американская разведка подтвердила, что боевики ХАМАС используют больницы как военные объекты. В частности больницу "Аль-Шифа" превратили в командный пункт и склад оружия. Там же они удерживали несколько заложников.

Между тем Израиль подвергается резкой критике со стороны остального мира, особенно мусульманских стран, из-за слишком жестких действий в Секторе Газа, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев. Одним из самых ярых критиков Израиля в частности является президент Турции Реджеп Эрдоган.

Вас также могут заинтересовать новости: