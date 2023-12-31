ЦАХАЛ также стремится восстановить безопасность вдоль северной границы, где регулярно происходят атаки Хезболлы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в Секторе Газа продлятся еще много месяцев.

Во время пресс-конференции он отметил, что его страна "воюет на всех фронтах", пишет The Times of Israel. По словам премьера, для победы Израилю нужно больше времени.

Нетаньяху пообещал, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели наступления. В первую очередь речь идет об уничтожении ХАМАСа и возвращении заложников.

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Политик подчеркивает, что сектор Газа "не будет угрозой для Израиля" и в конечном итоге там не останется террористических элементов. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ действует для обеспечения "максимальной защиты" своих военных.

Как добавил Нетаньяху, израильская армия также стремится восстановить безопасность вдоль северной границы. Из-за регулярных атак Хезболлы оттуда эвакуировали много людей и они должны безопасно вернуться домой.

"Если Хезболла расширит боевые действия, она примет на себя удары, которых даже не представляла. Так же, как и Иран", — пригрозил премьер.

Ситуация в Израиле

Боевые действия в Газе продолжаются. ХАМАС недавно обвинил Израиль в убийстве более 100 гражданских лиц сектора Газа во время авиаударов, которые, как утверждается, были самыми интенсивными за все время 11-недельного конфликта. С соседними странами отношения также обостряются.

Как сообщал УНИАН, Иран пообещал отомстить Израилю за убийство высокопоставленного военного командира во время авиаудара по пригороду Дамаска 25 декабря.

Кроме того, в Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад.

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