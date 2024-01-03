Боевики ХАМАС использовали больницу "Аль-Шифа" в секторе Газа как командный пункт и склад оружия. Там же они удерживали несколько заложников.
Об этом говорится в рассекреченном докладе разведки США, передает The New York Times. По словам представителя разведки, знакомого с документом, боевики покинули больницу и подземные бункеры под ее помещениями за несколько дней до ее перехода под контроль израильской армии, предварительно уничтожив документы и электронное оборудование. Такие выводы сделаны на основании разведданных, как американских, так и израильских.
Отчет американской разведки, отправленный представителям Конгресса, подтверждает исходные выводы разведслужб США, на основании которых Белый дом выражал поддержку действиям Израиля во время операции на территории больницы.
Ситуация вокруг больницы"Аль-Шифа"
Напомним, операция ЦАХАЛ по очистке больницы от боевиков вызвала повышенное международное внимание и критику в адрес Израиля со стороны правозащитных организаций за неоправданное применение силы против гражданского объекта.
Израиль заявлял, что больница и подземные структуры на ее территории используются боевиками ХАМАС, что превратило ее в законный объект атак. Впоследствии под медицинским комплексом обнаружили тоннели, которые, как утверждают израильские представители, использовались боевиками.