Тоннель построили тайно, чтобы совершать террористические нападения на Израиль.

Армия обороны Израиля обнаружила самый большой за всю историю подземный туннель ХАМАС, который достаточно просторный, чтобы по нему могли передвигаться автомобили. Об этом сообщает The Times of Israel.

На один из коридоров этого тоннеля израильские военные наткнулись на севере Сектора Газа, вблизи пункта пропуска с Израилем. Тоннель имеет протяженность около 4 км и местами углубляется на 50 метров от поверхности.

При этом тоннель оказался достаточно просторным, чтобы по нему мог проехать автомобиль. В подтверждение этого ЦАХАЛ даже опубликовал видеозапись, как утверждается найденную в одном из помещений тоннеля, где зафиксирован проезд машиной по тоннелю одного из руководителей ХАМАСа.

По данным израильтян, туннель не заходит непосредственно на территорию Израиля, а заканчивается примерно в 400 метрах от границы. Туннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях туннеля нашли "взрывные двери", которые, по словам военных, должны были предотвратить проникновение израильских войск внутрь.

В помещениях туннеля было найдено "много оружия", принадлежащего ХАМАС.

"Его ширина указывает на то, что он должен был использоваться для рейдов на автомобилях против гражданских в приграничных с Газой общинах (Израиля)", — сказал командир одной из бригад ЦАХАЛа Хаим Коэн.

ЦАХАЛ сказал, что материалы, использованные для строительства этого туннеля, "еще не были замечены в тактических туннелях ХАМАС". Помимо ручного труда в строительстве туннеля, по мнению израильтян, были задействованы машины для бурения тоннелей, которые контрабандой попали в Газу.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, на днях израильские военные во время боя в Секторе Газа по ошибке убили трех израильских заложников, спутав их с террористами. Сейчас ведется расследование этого инцидента.

Также мы рассказывали, что израильские военные начали закачивать морскую воду в большой комплекс туннелей ХАМАСа в Секторе Газа. Эта попытка является одним из нескольких методов, которые Израиль использует, чтобы попытаться очистить и разрушить туннели.

Вас также могут заинтересовать новости: