Отмечается, что ЦАХАЛ за сутки нанес удары примерно по 300 целям.

Израиль заявил, что его войска атаковали боевиков ХАМАС в обширной сети тоннелей под сектором Газа, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг призывы к прекращению боевых действий для облегчения гуманитарного кризиса в палестинском анклаве.

Туннели являются ключевой целью для Израиля, расширяющего наземные операции в секторе Газа с целью уничтожения правящего движения ХАМАС после того, как три недели назад боевики устроили стрельбу, в результате которой, по данным израильских властей, погибло более 1400 человек.

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛа нанесли удары примерно по 300 целям, включая посты противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, расположенные под шахтами, а также военные комплексы, находящиеся в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

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Боевики вели ответный огонь противотанковыми ракетами и пулеметами.

"Солдаты уничтожили террористов и направили авиацию на нанесение ударов по объектам и инфраструктуре террористов в режиме реального времени", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

По словам очевидцев, израильские войска нанесли удар по главной дороге Газы и атаковали город Газа с двух направлений. Израиль сообщил, что его войска освободили солдата из плена ХАМАС.

ХАМАС, вооруженная исламистская группировка, управляющая сектором Газа, к настоящему времени освободила четырех гражданских лиц из 239 заложников, захваченных, по мнению Израиля, 7 октября. Многие из заложников, как предполагается, находятся в сети тоннелей ХАМАС.

Бригады Аль-Кассам, вооруженное крыло ХАМАС, заявили, что боевики вступили в бой с израильскими войсками, "вторгшимися на южную ось Газы, с применением пулеметов, и поразили четыре автомобиля ракетами Аль-Ясин 105", имея в виду противотанковые ракеты местного производства.

По словам Аль-Кассама, боевики также поразили ракетами два израильских танка и бульдозеры на северо-западе Газы.

По данным органов здравоохранения Газы, с 7 октября в результате израильских атак погибли 8 306 человек, включая 3 457 несовершеннолетних. По данным ООН, более 1,4 миллиона человек из 2,3 миллиона гражданского населения Газы остались без крова.

Из-за растущего числа жертв США призвали сделать паузу в боевых действиях, чтобы дать возможность доставить в анклав больше гуманитарной помощи. В свою очередь Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС в Газе и будет продолжать реализацию своих планов по уничтожению группировки.

"Призывы к прекращению огня - это призывы к Израилю капитулировать перед ХАМАСом, капитулировать перед терроризмом, капитулировать перед варварством. Этого не произойдет", - заявил политик.

По словам военных специалистов, израильские войска медленно продвигаются в наземном наступлении отчасти для того, чтобы сохранить возможность переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

Относительная осторожность, с которой израильские войска захватили и закрепили за собой территории в первые дни наземной операции в Газе, контрастирует с последними тремя неделями непрерывных воздушных ударов по средиземноморскому анклаву, а также с предыдущими наземными наступательными операциями Израиля.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

На заседании Генассамблии ООН поддержао резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в секторе Газа, что вызвало негативную реакцию Израиля.

В свою очередь ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с тремя заложницами, которых заставили ругать власть Израиля за то, что она не идет на переговоры. Нетаньяху назвал видео военным преступлением.

31 октября ХАМАС заявил, что его боевики в Газе обстреляли противотанковыми ракетами армию Израиля.

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