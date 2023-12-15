Военные считают, что заложники сбежали или были оставлены боевиками.

Израильские военные во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа ошибочно приняли троих израильских заложников за "представляющих угрозу" и застрелили их. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ назвали имена двоих погибших. Это Йотам Хаим, который был похищен боевиками ХАМАС из кибуца Кфар-Аза 7 октября, и Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам 7 октября. Семья третьего заложника попросила не разглашать о нем информацию.

"Армия обороны Израиля немедленно приступила к расследованию инцидента. Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до сведения всех военнослужащих на местах", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Военные считают, что заложники сбежали или были оставлены боевиками, пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской армии Даниэля Хагари.

По словам Хагари, в этом районе в пятницу велись интенсивные боевые действия - вскоре после несчастного случая с заложниками произошел бой с хамасовцами.

Заложники в плену ХАМАС - детали

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил, что в плену у боевиков ХАМАС погибли пятеро израильских заложников, которых удерживали в Газе. Семьи погибших уже уведомлены о смерти родных. Тело одного из них бойцы ЦАХАЛ вернули в Израиль.

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