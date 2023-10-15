Ранее сообщалось, что операцию отложили из-за неблагоприятной погоды.

Вероятнее всего Израиль отложил начало наземной операции в Секторе Газа из-за того, что войскам нужно больше времени на подготовку. Такое мнение высказал британский военный обозреватель Шон Белл в комментарии Sky News.

"Семь дней назад в Израиле царил в основном мир — вдруг произошла крупная атака. Теперь они планируют провести крупнейшее полномасштабное военное вторжение, вероятно, за несколько десятилетий. Им нужно приготовиться. Они должны мобилизовать людей, их нужно вооружить, экипировать, наладить материально-техническое обеспечение. Это огромное начинание. Поля сражений, особенно вторжение в город Газа, не являются местом для новобранцев, особенно если они не обучены", – говорит аналитик.

Также Белл называет две другие возможные причины, которые он сам считает несколько менее значимыми – необходимость дать больше времени на эвакуацию гражданских из Газы и на сбор дополнительных разведданных.

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"Международное давление растет ... в частности, со стороны США на Нетаньяху, чтобы попытаться убедиться, что он контролирует свой ответ. Каждая гражданская жизнь имеет ценность", - объясняет эксперт первую из двух причин.

Что касается дополнительной разведки, то Белл подчеркивает, что любая военная операция требует оценки рисков, выбора оптимальной стратегии и планирования. "Все это требует времени", – говорит Шон Белл.

Израиль готовит вторжение в Газу

Как писал УНИАН, в четверг Израиль предупредил население Газы о предстоящей наземной операции израильской армии и призвал к немедленной эвакуации с севера сектора на юг. Это вызвало недовольство в частности ООН.

На этом фоне Иран, имеющий тесные связи с ХАМАС и официально декларирующий уничтожение государства Израиль как свою стратегическую цель, пригрозил прямым вмешательством в случае наземного вторжения ЦАХАЛа в Сектор Газа.

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