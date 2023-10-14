Армия Израиля готова начать наземную операцию в Газе после недели жестких бомбардировок.

Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию в Газе и дает гражданскому населению последний шанс покинуть северную часть сектора. Об этом заявил на брифинге главный спикер армии контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Times of Israel.

"Мы развернуты и полностью готовы к следующим этапам войны. Мы готовим силы, рассматриваем планы, готовимся на всех направлениях, на юге, на севере и в центре. Мы сосредоточены на Газе, но мы широко развернуты [по всей стране], что позволяет нам действовать одновременно по всем направлениям", — заявил спикер.

По словам Хагари, сотни тысяч гражданских палестинцев уже эвакуировались с севера Газы на юг, прислушавшись к предупреждениям ЦАХАЛа. Однако там еще остается немало людей.

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"Любой, кто решает не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы", – подчеркнул представитель армии Израиля.

Эвакуация из Газы

Ранее Израиль сообщил жителям северной части Сектора Газа, что они должны переместиться в южную часть анклава, используя эвакуационные коридоры между 10:00 и 16:00.

"Если вы заботитесь о себе и своих близких, идите на юг по указанию. Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и прикрываются от ударов в регионе", – заявили в ЦАХАЛе

На этом фоне сообщается, что представители ХАМАС, которые являются официальной и фактической властью в Секторе Газа, призвали население игнорировать объявления об эвакуации и даже препятствуют ей.

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