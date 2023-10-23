В Сети распространилось видео прогулки президента США Джо Байдена вместе с женой на пляже, на котором он игнорирует вопросы репортера об американцах, находящихся в заложниках ХАМАС.

В Сети распространилось видео прогулки президента США Джо Байдена вместе с женой на пляже, на котором он игнорирует вопросы репортера об американцах, находящихся в заложниках ХАМАС.

Как сообщает Newsweek, видео в сети X, бывший Twitter, опубликовала исследовательская группа RNC.

"Американцы все еще удерживаются в заложниках у террористов ХАМАС, а Джо Байден на пляже", - отмечается в сообщении.

В коротком ролике показано, как президент и первая леди Джилл Байден гуляют по пляжу в Делавэре, а репортер за кадром спрашивает его об освобождении американцев, которых удерживает в заложниках ХАМАС. Байден машет в сторону репортера, но не останавливается, чтобы ответить на вопрос.

Это видео вызвало значительное возмущение ряда представителей Республиканской партии США.

Они в частности, указывали на "неуместность" таких прогулок, в то время как американские граждане находятся в опасности.

"Несколько войн, опасность Третьей мировой войны, нелегальные иностранцы, пересекающие границу с рекордной скоростью, инфляция, ипотечные ставки свыше 8%, американцы, удерживаемые в заложниках за границей, и Джо наслаждается очередными выходными на пляже", - иронизируют американцы в соцсетях.

В то же время на фоне критики относительно того, что Байдена видели на пляже, Белый дом отметил, что президент, недавно посетивший Израиль, работал все время, пока был в Делавэре, в частности общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Заложники ХАМАС

Сейчас известно, что ХАМАС держит в заложниках 222 гражданских граждан, среди них есть американцы.

20 октября ХАМАС освободил двух американских заложников, сообщил представитель вооруженного крыла данной группировки. Заложники, мать и ее дочь, были освобождены "по гуманитарным причинам" в ответ на посреднические усилия Катара. По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.

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