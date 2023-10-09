Михаэль Бродский отметил, что сейчас происходят воздушные атаки на инфраструктуру боевиков в Секторе Газа.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября стало беспрецедентным. Армия страны уже уничтожила большую часть террористов, которые прорвались из Сектора Газа, а теперь уничтожает "инфраструктуру" боевиков, но наземная операция не исключается.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что его страна имеет дело с террористами, которые "потеряли какой-либо человеческий облик, не имеют никаких моральных ограничений". Он указал, что Иерусалим должен принимать это во внимание, проводя военную операцию.

"То, что происходит сейчас: практически все террористы, проникшие на территорию Израиля, уничтожены и сейчас начинается следующий этап объявленной операции по уничтожению инфраструктуры террора в Секторе Газа. Сейчас происходят воздушные атаки на инфраструктуру террора в Секторе Газа, но впоследствии нельзя исключить и наземную операцию", - заявил дипломат в интервью РБК-Украина.

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При этом он отметил, что нынешняя война сравнима с войной Судного дня или "11 сентября" в США.

"Я не могу сказать, что это одна и та же война с тем, что происходит на Украине. Израиль уже 75 лет ведет войну за свое существование", - подытожил Бродский.

Наземная операция Израиля - что известно

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью заблокировать Сектор Газа, после кровавого нападения боевиков 7 октября.

В свою очередь лидер израильской оппозиции и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид заявил, что наземное вторжение в Газу "не исключено". После чего армия обороны Израиля удвоила интенсивность ударов по Сектору Газа.

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