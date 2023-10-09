Накануне министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде Газы.

Лидер израильской оппозиции и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Яир Лапид заявил, что наземное вторжение в Газу "не исключено".

Как передает The Times of Israel, при этом Израиль должен побеспокоится о судьбе заложников, акцентировал Лапид.

"С одной стороны, ничего не исключено, включая вторжение. С другой стороны, у нас там есть люди, и мы очень беспокоимся о них", - отметил он.

Напомним, как заявил главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, с начала боевых действий боевики выпустили в сторону Израиля около 4400 ракет, за 48 часов на войну мобилизовали 300 тысяч резервистов.

Израиль объявил о блокаде сектора Газа - что сообщалось

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы, не будет поставок продуктов и энергии:

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно".

Как он заявил, "правила войны изменились", и ответ Израиля сектору Газа будет такой мощный, что его будут помнить в течение следующих 50 лет.

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