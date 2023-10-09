ЦАХАЛ продолжает уничтожать военные цели террористов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) удвоила интенсивность ударов по сектору Газа в понедельник, 9 октября.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, ХАМАС жестоко убил более 700 израильтян. Ответ на эту атаку не замедлил.

"ЦАХАЛ ведет один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля. ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также сообщает, что в период с субботы до утра понедельника израильская авиация поразила более 1200 целей в секторе Газа, включая места хранения и производства оружия, центры управления и штабы, ракетные пусковые установки и тому подобное.

"Сегодня мы удвоили это количество", - отмечает ЦАХАЛ, публикуя видео ударов по Газе.

Отмечается, что израильские гражданские - не единственные жертвы ХАМАС. Террористы намеренно обосновались посреди населения Газы. Например, один из объектов террористов, уничтоженный израильскими ВВС, расположен рядом с мечетью и школой.

На фоне сообщений о вероятной наземной операции с заходом войск Израиля в анклав сектор Газа премьер страны Беньямин Нетаньяху оставил таинственное послание.

"Мы начали. Израиль одержит победу", - написал он, опубликовав видео атаки по Газе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полную блокаду Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что кампания по разгрому ХАМАС "только началась". Количество убитых в Газе превысило 500 человек.

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