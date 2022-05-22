Как отмечают журналисты, даже верные путинские "эксперты" и "политологи" сменили риторику и заявляют о лживости политики Кремля.

С началом полномасштабной войны России против Украины глава Кремля Владимир Путин оказался почти в полной изоляции.

Как говорится в статье The Telegraph, сейчас именно Путин является самым одиноким человеком на Земле.

В то же время попытки Путина доказать с помощью войны "первоклассный" уровень РФ провалились: из-за обвала экономики, окончательной потери репутации и сотни санкций Россия превратилась в третьесортную страну.

"Путин рассчитывал на успех своей испытанной тактики "разделяй и властвуй", но в итоге объединил против себя весь цивилизованный мир. Даже верные путинские "эксперты" и "политологи" сменили риторику и заявляют о лживости политики Кремля", - говорится в публикации.

Издание упоминает заявления военного эксперта и полковника Михаила Ходаренка, который подчеркнул, что официальная пропаганда РФ, утверждающая, что украинская армия деморализована, "мягко говоря, ошибочна". Он предупредил, что вскоре Россия столкнется с миллионным украинским контингентом, вооруженным передовым западным оружием.

Вместе с тем изменение тона путинской пропаганды с победного на попытку представить Россию жертвой, вовлеченной в борьбу за существование, расценивают, как попытку оправдать военные неудачи армии РФ на поле боя.

Как отмечает издание, неадекватная политика Путина привела к стремлению Финляндии и Швеции как можно быстрее присоединиться к военному блоку НАТО. С тем экономика РФ погрузилась в рецессию через сотни санкций.

"Потерпев поражение на полях сражений под Киевом и Харьковом, Путин, который проиграл в дипломатии, также оказался загнан в угол на экономическом фронте. Западные санкции оказались гораздо жестче, чем он ожидал, вследствие чего российская экономика погрузилась в еще более глубокую рецессию", – пишет The Telegraph.

Отметим, что ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что краткосрочные успехи российских оккупантов на Донбассе не важны, потому что Россия в итоге проигрывает войну против Украины. По словам Буданова, Путин находится в абсолютно тупике, поскольку не может остановить войну и не может выиграть ее. Буданов отметил, что Путин не может победить по объективным причинам. А чтобы это остановить, "он должен признать, что Россия - совсем не та сильная и великая держава, которой он хотел ее выставить". По словам главы украинской разведки, его поразила российская глупость.

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