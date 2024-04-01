Отмечается, что война в Украине изменила отношение к беспилотникам на поле боя.

Первые часы войны между США и Китаем могут выглядеть как в фантастическом фильме. Рой из тысячи беспилотников может быть развернут над китайской территорией для сбора информации для американского тяжелого оружия.

Издание Business Insider пишет, что в Китае, Израиле и Европе военные эксперты разрабатывают планы создания роев беспилотников, которые могут изменить природу конфликта. Стаи дронов используют передовую технологию, полученную при изучении птичьих стай и рыбьих косяков, для координации их перемещений по потенциально обширной территории.

Они могут позволить военным не только вести наблюдение за противником, но и использовать их в качестве оружия для нанесения скоординированных бомбовых ударов.

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"Рои дронов пригодятся для широкого спектра военных операций - от поиска и уничтожения подводных лодок до подрыва танков и уничтожения вражеских ПВО", - говорит Зак Калленборн, аналитик, специализирующийся на беспилотниках и оружии массового поражения. "Для какой именно миссии лучше всего подходят рои дронов, пока неясно, но их потенциал огромен. Сложность заключается в том, чтобы отделить те миссии, где рои дронов действительно имеют значение, от тех, где они в основном являются крутой фантастической штукой".

Угроза, которую они представляют для вооруженных сил, настолько велика, что военные эксперты уже разрабатывают способы противодействия их возможностям.

Украина заставила пересмотреть роль дронов на войне

Вторжение в Украину изменило способы использования дронов в войне. В ходе конфликта дешевые БПЛА были задействованы для выполнения различных задач - от наблюдения до бомбардировок и даже управления сдачей в плен вражеских солдат. Беспилотники также доказали свою эффективность на море и на суше.

До недавнего времени некоторые военные эксперты утверждали, что беспилотники слишком легко сбить, и они, скорее всего, будут использоваться только в войнах между бедными странами, не имеющими ресурсов для борьбы с ними, но война в Украине доказала обратное.

Вместо того чтобы развертывать отдельные беспилотники, каждый из которых управляется одним человеком-оператором, как в Украине, США могли бы задействовать огромные рои беспилотников, работающих автономно.

Китай стремится нейтрализовать военные планы США

На протяжении многих лет американских военных планировщиков мучила одна проблема. Еще в 1990-х и начале 2000-х годов США разработали тактику быстрого уничтожения командных систем и ПВО противника с помощью комбинации спутникового наблюдения и высокоточных управляемых ракет.

Эта тактика была с разрушительным эффектом применена США против Ирака в 1991 и 2003 годах. США уничтожили иракскую ПВО в считанные часы, обеспечив себе контроль над полем боя и воздушным пространством.

Китай, стремительно наращивает экономическую и военную мощь, наблюдал за происходящим и в срочном порядке модернизировал свои вооруженные силы и усовершенствовал тактику.

Он нашел способы перемещать или скрывать свои системы ПВО и другие потенциальные цели, затрудняя их обнаружение и возможное уничтожение для США. Он также разработал технологию, позволяющую скрывать местоположение оружия и других ключевых объектов от спутников, "ослепляя" их, говорят американские военные аналитики.

Именно тут на помощь могут прийти беспилотники. Рой дронов дает ключевые преимущества при идентификации целей в ранние часы конфликта.

Они могут быть развернуты в таком огромном количестве, что преодолеют системы ПВО. Попав туда, они могут передавать данные в реальном времени операторам, которые будут использовать их для нанесения точных ракетных ударов.

Роботы-убийцы

Однако критики предупреждают, что рои беспилотников могут стать предвестниками страшного будущего. В соответствии с планами военных экспертов по созданию роя дронов, машины полагаются на человека как на лицо, принимающее решение до того, как будет совершена реальная атака. Беспилотники лишь предоставляют информацию.

Не будет большим технологическим скачком наделить беспилотники способностью самостоятельно принимать решения. Но перспектива пересечения этой моральной границы вызывает тревогу.

Главная проблема заключается в том, что технология может допускать ошибки, а поскольку беспилотники общаются друг с другом, одна ошибка может быстро распространиться и размножиться. В связи с этим решения о целеуказании для роев дронов все равно должны принимать люди, а ИИ должен лишь синтезировать данные.

Противодействие роям

Наряду с разработкой планов по развертыванию роев беспилотников оборонные компании работают над программой противодействия им. Ведутся исследования, как уничтожить их с помощью лазеров или микроволн, хотя оба подхода имеют свои недостатки.

Другая возможность заключается в том, что рои дронов могут быть запрограммированы на уничтожение других таких роев. Пока что не найдено волшебной пули для борьбы с дроновыми роями. И несмотря на опасения по поводу их автономности, они, похоже, будут играть центральную роль в войнах будущего.

Дроны с ИИ меняют правила "игры" - последние новости

Россия прилагает много усилий, чтобы оказаться первой в этой гонке технологий. Украина также не пасет задних - ВСУ начали запускать по россиянам FPV-дроны с машинным зрением.

Еще одно направление преодоления РЭБ - создание FPV-дронов на оптоволокне. Здесь Украина также имеет свои разработки.

В свою очередь Defense Express сообщило, что российские инженеры разработали одноплатный компьютер размером 40х40 мм для БПЛА с машинным зрением.

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