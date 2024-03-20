На представленном видео можно видеть, как БПЛА с автонаведением поражает российский танк.

Украинцы начали успешно использовать FPV-дроны, которые оснащены так называемым машинным зрением, на передовой. Об этом сообщает украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На представленном видео можно видеть, как FPV-дрон с машинным зрением попадает во вражеский танк. По словам Стерненко, это стало результатом совместной работы 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Преимуществом такого БПЛА является высокая эффективность в условиях, когда противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы: на конечном этапе дрон сам направляется к цели, без помощи оператора.

"Они (дроны с автонаведением - УНИАН) нивелируют работу вражеского РЭБ в большинстве случаев и позволяют еще эффективнее бить врага!" - говорит Сергей Стерненко.

Стоимость одного такого БПЛА может составлять около 40 тыс грн. Это значительно больше, чем стоит обычный FPV-дрон, однако соотношение цены и эффективности может быть на стороне дрона с автонаведением, ведь из-за работы РЭБ на одно поражение цели нужно больше "обычных" беспилотников.

Заметим, что ранее новую технологию начали использовать россияне. Об этом в начале года рассказал специалист в области военных радиотехнологий Сергей Флеш.

Украинские дроны эволюционируют

Другое направление для преодоления вражеского РЭБ - создание FPV-дрона на оптоволокне. Именно такой БПЛА недавно представили украинские разработчики, он получил название "Бандерик-Стричка".

Ранее нечто подобное применил противник: в марте украинские защитники показали российский ударный FPV-дрон, который был оснащен катушкой с проводом, длина которого составляла 10 км.

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