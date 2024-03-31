Отмечается, что умные дроны могут дать России большое технологическое преимущество на поле боя перед Западом.

Украина ведет ожесточенную гонку за то, чтобы первой массово применить против России смертоносные, высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если Киев проиграет эту решающую гонку, эксперты опасаются, что это неизбежно приведет к значительным поражениям на поле боя и высоким уровням потерь для Украины, пишет Kyiv Post.

Отмечается, что умные дроны (которые используют искусственный интеллект) также могут дать России большое технологическое преимущество на поле боя перед Западом, которое Путин потенциально может использовать для нападения на страны Балтии или других соседей. При это несмотря на реальную опасность, эксперты говорят, что Запад движется медленными темпами, чтобы помочь Украине и нарастить свои собственные возможности беспилотников.

"Это будет катастрофа, когда враг начнет массово производить дроны… Военная техника на фронте станет беспомощной. У нас нет средств, чтобы быстро это развивать. Это большая проблема. Украине нужна помощь", - отметил соучредитель украинской некоммерческой компании по производству дронов Wild Hornets говорит Дмитрий Проданюк.

Указывается, что угроза существует не только для Украины.

"Сухопутные силы НАТО не обладают ни возможностями, ни опытом для действий на поле боя, насыщенном дронами… В наземной войне с НАТО российские беспилотники будут подавляющими и нанесут большой ущерб", - заявил один западный военный аналитик.

По мнению Проданюка, вероятно, умные дроны появятся в массовом порядке через 6-12 месяцев.

В Украине объявляли, что собираются произвести один миллион FPV-дронов в 2024 году (хотя окончательная цифра может быть еще выше — возможно, два или три миллиона). Вместе с тем отмечается, что большая часть украинских разработок умных дронов в значительной степени опирается на краудфандинг. И от союзников Украины до сих пор не было никакой существенной помощи: Запад предоставил Украине несколько дронов, но лишь в ничтожных количествах, многие из которых имеют ограниченную эффективность.

"Частично проблема, по-видимому, заключается в том, что западные страны сами отстают на поколение или два в адаптации своих вооруженных сил и производства вооружений к новой эре войны, ориентированной на дроны, - пишет Kyiv Post. - Практически ни у одного члена НАТО нет собственного парка воздушных, наземных или морских дронов или значительных мощностей по производству дронов. Никто еще не последовал примеру Украины и не создал в ее вооруженных силах отдельное подразделение дронов с целью подготовки тысяч пилотов дронов и формирования подразделений дронов почти в каждой бригаде".

По данным аналитика Эндрю Перпетуа, украинские FPV и другие воздушные дроны несут ответственность за от 80 до 90% выявленных потерь российской техники ежедневно.

Военные аналитики утверждают, что в настоящее время Украина лидирует над силами Путина по количеству успешных ударов беспилотников, но Россия стремится наверстать упущенное, а Запад медленно реагирует.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 442 170 человек личного состава. Вооруженные силы Украины обезвредили на фронте за сутки еще 650 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 6966, боевых бронированных машин - 13304, артиллерийских систем - 11050, средства ПВО - 743, БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731.

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