Для него использовали зарубежные компоненты, в частности китайский процессор Allwinner H616.

Российские инженеры лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разработали одноплатный компьютер размером 40х40 мм для БПЛА с машинным зрением. Об этом со ссылкой на сайт организации сообщает Defense Express.

Компьютер назвали Grape Pi 1. Он имеет 4-ядерный процессор H616, работающий на частоте 1.5 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, разъем для ssd-карты, разъемы USB 2.0, а также HDMI и video-out разъемы.

В следующих версиях разработчики планируют уменьшить плату до размера 30х30 мм, что позволит интегрировать компьютер в один корпус с USB-камерой, "таким образом создав полнофункциональный модуль управления малогабаритными беспилотными устройствами".

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Украинские эксперты уже проанализировали Grape Pi 1 и пришли к выводу, что его трудно назвать "российским", ведь в основе разработки лежат импортные компоненты.

"В частности даже не скрыта маркировка оперативной памяти на 1 Gb от японской Elpida. В нем использован процессор Allwinner H616 (китайский бренд), который имеет графический процессор и предназначен для телевизионных смарт-приставок", - сообщает Defense Express.

Специалисты не исключают, что речь вообще идет о плате, которую выпаяли из такой телевизионной приставки, а затем добавили к ней новые порты. При этом программное обеспечение скорее всего является действительно российской разработкой.

Дроны с искусственным интеллектом меняют правила "игры"

Как бы там ни было, опасность от дронов с искусственным интеллектом на фронте растет: предполагается, что в перспективе они позволят нивелировать эффект от средств радиоэлектронной борьбы.

Сейчас Россия прилагает много усилий, чтобы оказаться первой в этой гонке технологий. Украина также не находится в стороне: ранее стало известно, что ВСУ начали запускать по россиянам FPV-дроны с машинным зрением.

Еще одно направление преодоления РЭБ - создание FPV-дронов на оптоволокне. Здесь Украина также имеет свои разработки.

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