По мнению СМИ, немецкий автогигант использовал в качестве лазейки совместное предприятие с китайской FAW Group.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen вошел на российский рынок со своими технологиями, которые используются в формально китайских авто. Об этом сообщает Zeit Online.

Эксперты выяснили, что технологии немецкого концерна могут использовать в автомобилях китайского бренда Jetta, который в июле вышел на рынок РФ.

Этот бренд является частью китайской автомобильной FAW Group, которая выступает в качестве официального партнера Volkswagen. Компании даже имеют совместное предприятие.

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В Volkswagen, который покинул Россию через неделю после полномасштабного вторжения, отвергли подозрение в экспорте своей продукции в РФ и заявляют о "ложности" таких сообщений.

Впрочем, несложно убедиться, что дизайн моделей Jetta, которые теперь может приобрести российский потребитель, практически не отличается от таких автомобилей Volkswagen, как Tiguan или Polo.

Как Volkswagen выходил из России

В мае прошлого года сообщалось, что Volkswagen Group окончательно ушла из РФ, продав свои активы местному инвестору. По данным агентства Reuters, сумма сделки составила 125 млн евро.

А еще раньше стало известно, что россияне арестовали все активы Volkswagen. Якобы это сделали для того, чтобы концерн не смог выйти с рынка РФ.

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