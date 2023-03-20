Россия пытается административными мерами прекратить бегство западных брендов из страны.

В России арестованы все местные активы немецкого автоконцерна Volkswagen по иску автозавода ГАЗ. Соответствующее решение принял арбитражный суд Нижегородской области.

Как следует из решения суда, арест наложен в качестве "обеспечительной меры" в рамках иска от российского автозавода, требующего взыскать с немецкого автоконцерна 15,6 миллиарда рублей убытков.

В ГАЗе утверждают, что Volkswagen намерен в скором времени уйти с российского рынка и потому расторг договор о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Российское предприятие опасается, что немцы продадут свои активы третьим лицам и потому не смогут компенсировать ГАЗу его убытки.

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Суд согласился с доводами ГАЗа и арестовал все российские активы Volkswagen Group, за исключением денежных средств. Также суд запретил компании "Фольксваген Груп Рус" проводить ликвидацию, реорганизацию и другие регистрационные действия.

Следует отметить, что договор о сборке автомобилей Volkswagen в Нижнем Новгороде был заключен в 2011 году, а позднее его продлили до конца 2025 года. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Volkswagen остановил сборку на российском заводе и заявил о планах уйти с российского рынка.

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