Группа не сообщает о цене сделки.

Немецкая Volkswagen Group окончательно ушла из России, продав свои активы местному инвестору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая локальные дочерние компании, а также компании ООО "Арт-Финанс", которую поддерживает российский дилер "Авилон".

Согласно сообщению, сделка включает завод в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

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Группа не сообщила подробностей о цене. В то же время агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сумма сделки оценивается в 125 млн евро ($138 млн).

Отмечается, что завод компании в Калуге имеет производственную мощность 225 тысяч автомобилей в год и более 4 тысяч сотрудников. Он был остановлен с марта 2022 года в связи со вторжением России в Украину.

Уход автомобильных брендов из России

Ранее в Росии арестовали активы Volkswagen, чтобы не дать группе уйти с российского рынка.

В связи с войной в Украине европейские автомобильные бренды массово закрывают заводы и прекращают производство в России. В частности, о таких планах заявляли шведский автоконцерн Volvo Group, автоконцерн Stellantis и производитель шин Continental.

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