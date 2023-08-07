Вероятно, полет был связан с вероятным соглашением о продаже оружия.

Российский военный VIP-джет летал из Москвы в Пхеньян. Самолет был там с 31 июля по 2 августа.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24, тайный полет российского военного самолета в Северную Корею вызывает подозрения, что Ким Чен Ын продает оружие Владимиру Путину.

Тайный полет

Ил-62М ВВС России самолет находился в Международном аэропорту Пхеньяна примерно 36 часов. Это был первый полет такого типа российского военного VIP-самолета в Северную Корею с середины 2019 года.

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Ни Россия, ни Северная Корея не сообщают об этом полете, неизвестно, кто был на борту. Минобороны России не ответило на запрос прокомментировать этот визит.

Полет джета ВВС России состоялся всего через несколько дней после того, как министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на подобном самолете для участия в военном параде, организованном Кимом Чен Чен Ыном. Диктатор также устроил российскому министру экскурсию по выставке вооружений.

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"Похоже, это связано с продолжением визита делегации Шойгу и, возможно, договоренностей, заключенных с Ким Чен Ыном", - сообщил информированный источник, предположив, что страны "могли заключать соглашения по оружию".

Невозможно узнать, что Северная Корея может поставлять России, но независимые аналитики предположили, что это могут быть боеприпасы. Когда Шойгу завершил свою поездку в Пхеньян, США вновь выразили свою обеспокоенность тем, что Россия стремится восстановить запасы боеприпасов, истощенные войной в Украине.

"В прошлом мы видели, как Россия пыталась получить боеприпасы от таких стран, как Северная Корея. Это подчеркивает ужасное положение, в котором оказалась Россия, когда дело доходит до пополнения и обновления ее боеприпасов", - заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Наиболее очевидное вооружение, которое Пхеньян может поставлять Москве, - это артиллерийские снаряды и ракеты. Поскольку экономика Северной Кореи настолько ослабла, контракт на продажу оружия на сумму около 250 миллионов долларов будет равен примерно 1% ее ВВП и будет желательным для страны, отрезанной от мировой финансовой системы из-за санкций.

Эксперт по оружию Йост Ойлеманс считает, что Россия ищет на своих складах вооружений любую действующую бронированную технику, "восстанавливая некоторую совершенно старую технику", такую как танки Т-54 и Т-62. ей может понадобиться помощь, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

"Северная Корея, вероятно, является последним производителем запчастей для этих типов", - сказал Ойлеманс.

Ким также показал Шойгу новые беспилотники, но вряд ли в ближайшее время они попадут на поле боя в Украине. Северной Корее по-прежнему не хватает производственных мощностей, чтобы производить их в значительном количестве.

"Они просто не на стадии зрелости", - сказал Юн Сукджун, отставной капитан ВМС Южной Кореи, старший научный сотрудник Корейского института военных дел.

"Какой бы ни была точная причина таинственного военного полета, Россия и Северная Корея осознавали, что они "разожгли огонь обвинений правительства США в том, что две страны имеют соглашение об оружии", - сказала Рэйчел Миньон ли, менеджер по региональным вопросам в Open Nuclear Network из Вены, экс-аналитик Open Source Enterprise Центрального разведывательного управления.

Ли добавила, что она обеспокоена тем, что страны "могли обсудить военное сотрудничество на более глубоком уровне" во время визита российского министра обороны.

"Очевидно, что продемонстрировать миру, что они за спиной друг друга, было важнее, чем любой другой фокус визита Шойгу", - сказала она.

Россия и КНДР - последние новости

Россия находится под санкциями из-за войны в Украине, а КНДР-из-за программы ядерного оружия. Итак, обе изолированные страны пытаются сблизиться.

25 июля в Северную Корею приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Формально причиной было названо празднование корейского "Дня Победы". Только эксперты считают, что настоящей причиной была попытка договориться о поставках оружия в Россию для войны против Украины.

Следует отметить, что Шойгу был первым министром обороны Москвы, посетившим Пхеньян со времен СССР, что уже само собой свидетельствует о важности визита.

Уже на месте Ким Чен Ын показал Шойгу корейские баллистические ракеты, которые Совбез ООН запретил корейцам производить. За этот запрет голосовала в том числе и Россия, поэтому раньше такое оружие россиянам никогда не демонстрировали, чтобы избежать "неудобных" ситуаций. Поэтому эта демонстрация подтвердила, что отношения Москвы и Пхеньяна перешли на новый уровень.

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