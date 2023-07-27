Ранее Россия сама голосовала в Совбезе ООН за запрет ракет, которыми похвастался Ким.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын похвастался запрещенными баллистическими ракетами перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сейчас находится в Пхеньяне. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Как видно на опубликованных с выставки фотографиях, среди прочего корейцы показали российской делегации мобильные пусковые установки для баллистических ракет. В прошлом Совет безопасности ООН несколько раз запрещал Северной Корее производить такое оружие. За запрет выступали в том числе Россия и Китай.

"Товарищ Ким Чен Ын, беседуя с Сергеем Шойгу, выразил мнение о вопросах, представляющих взаимный интерес в борьбе против своеволия и произвола империалистов, за защиту суверенитета и интересов развития двух стран, за осуществление международной справедливости и глобального мира. Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ России будут достигать больших успехов в борьбе за построение сильного государства", – сообщает ЦТАК по итогам визита делегации на оружейную выставку.

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Как пишет Sky News, демонстративное посещение россиянами оружейной выставки с корейскими баллистическими ракетами свидетельствует о том, что Россия теперь одобряет ядерную программу Северной Кореи, против которой выступала раньше.

"Мы прошли долгий путь от того времени, когда Северная Корея избегала демонстрировать свой ядерный потенциал, когда в городе находились высокопоставленные иностранные деятели из России и Китая. Персональная поездка Шойгу — и готовность Шойгу сфотографироваться с Кимом в ходе этой поездки — свидетельствует о том, что Москва удовлетворена продолжающейся ядерной модернизацией Северной Кореи", – заявил эксперт Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда.

Другие эксперты по геополитике тоже считают, что в будущем Москва может более открыто поддерживать Пхеньян.

Визит Шойгу в КНДР – что известно

Ранее на этой неделе Сергей Шойгу прибыл в КНДР во главе российской делегации. Формально поездка приурочена к 70-летию окончания Корейской войны, которое в Пхеньяне называют Днем Победы. Шойгу – первый министр обороны РФ, приехавший в Северную Корею после распада Советского Союза.

Украинский военный обозреватель Александр Коваленко считает, что истинной целью приезда Шойгу в Корею является попытка выпросить у Ким Чен Ына оружие для войны против Украины. Северокорейская армия вооружена преимущественно советским или изготовленным по советским чертежам оружием, которое хорошо знакомо россиянам.

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