Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание оборонным заводам увеличить объемы производства. Это произошло через две недели после визита в Пхеньян российского министра обороны Сергея Шойгу.
Как сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК, Ким проинспектировал работу ряда заводов, производящих ракетные двигатели, артиллерию, стрелковое и другое оружие, и приказал увеличить мощности производства для "укрепления обороноспособности страны".
Его необычные визиты на многочисленные оружейные заводы в течение нескольких дней произошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит показательные демонстрации ряда вооружений.
Отмечается, что Ким выразил удовлетворение проведенной модернизацией производства крупнокалиберных снарядов для реактивных стистем залпового огня. При этом он отметил необходимость начать производство новых видов вооружений, в частности снарядов и стрелкового оружия.
Визит Шойгу в КНДР
25 июля в Северную Корею приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Формально причиной было названо празднование корейского "Дня Победы". Но эксперты считают, что настоящей причиной была попытка договориться о поставках оружия в Россию для войны против Украины.
Следует отметить, что Шойгу был первым министром обороны Москвы, посетившим Пхеньян со времен СССР, что уже само собой свидетельствует о важности визита.
Уже на месте Ким Чен Ын показал Шойгу корейские баллистические ракеты, которые Совбез ООН запретил корейцам производить. За этот запрет голосовала в том числе и Россия, поэтому раньше такое оружие россиянам никогда не демонстрировали, чтобы избежать "неудобных" ситуаций. Поэтому эта демонстрация подтвердила, что отношения Москвы и Пхеньяна перешли на новый уровень.