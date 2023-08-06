Ранее эксперты предупреждали, что РФ хочет покупать оружие у КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание оборонным заводам увеличить объемы производства. Это произошло через две недели после визита в Пхеньян российского министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК, Ким проинспектировал работу ряда заводов, производящих ракетные двигатели, артиллерию, стрелковое и другое оружие, и приказал увеличить мощности производства для "укрепления обороноспособности страны".

Его необычные визиты на многочисленные оружейные заводы в течение нескольких дней произошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит показательные демонстрации ряда вооружений.

Видео дня

Отмечается, что Ким выразил удовлетворение проведенной модернизацией производства крупнокалиберных снарядов для реактивных стистем залпового огня. При этом он отметил необходимость начать производство новых видов вооружений, в частности снарядов и стрелкового оружия.

Визит Шойгу в КНДР

25 июля в Северную Корею приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Формально причиной было названо празднование корейского "Дня Победы". Но эксперты считают, что настоящей причиной была попытка договориться о поставках оружия в Россию для войны против Украины.

Следует отметить, что Шойгу был первым министром обороны Москвы, посетившим Пхеньян со времен СССР, что уже само собой свидетельствует о важности визита.

Уже на месте Ким Чен Ын показал Шойгу корейские баллистические ракеты, которые Совбез ООН запретил корейцам производить. За этот запрет голосовала в том числе и Россия, поэтому раньше такое оружие россиянам никогда не демонстрировали, чтобы избежать "неудобных" ситуаций. Поэтому эта демонстрация подтвердила, что отношения Москвы и Пхеньяна перешли на новый уровень.

Вас также могут заинтересовать новости: