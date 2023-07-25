Вместе с Шойгу в Пхеньян приехала и китайская делегация.

Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу отправилась в Северную Корею вовсе не для празднования корейского "Дня победы", а чтобы договориться о поставках боеприпасов для российской армии. Такое мнение высказал украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

"Данный визит лишь подтверждает, что РОВ критически не хватает боеприпасов, а за счёт своих ресурсов она эту проблему не может решать своевременно и в полном объёме. Поэтому, привлечение третьей стороны для неё является архиважной задачей. И КНДР кажется вполне уместным кандидатом", – пишет он.

Коваленко отмечает, что Северная Корея располагает довольно широкой номенклатурой техники и боеприпасов, подходящих российской армии. В частности корейцы имеют в своем распоряжении танки Т-62 в местном варианте Чхонма-хо, стволы калибра 115 мм и 125 мм, обширную линейку ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, РЗСО 122 мм, миномёты калибров 120-мм, 82-мм и т.д.

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Коваленко отмечает, что в случае, если КНДР согласится помочь России оружием, проблема будет не в его дефиците, а в логистике.

"Единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть – всего лишь одна логистическая артерия. КНДР переживает техногенный коллапс. Транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов с БК. Кроме того, у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов", – констатирует он.

Коваленко полагает, что с учетом такого огромного плеча снабжения (более 10 тысяч километров) и чисто технических проблем с корейской железной дорогой возможные поставки корейских снарядов критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий.

Визит Шойгу в Северную Корею

Сегодня стало известно, что российская делегация во главе с министром обороны Шойгу прибыла в Северную Корею. Официальной причиной визита названо участие в празднованиях, посвященных 70-й годовщине окончания Корейской войны. Также с визитом под этим же формальным поводом в Пхеньяне оказалась и делегация Китая.

При этом в Минобороны РФ отметили, что не ограничатся просто созерцанием военных парадов в северокорейской столице. Как заявляется, россияне хотят укрепить военные связи с КНДР. В чем конкретно это будет проявляться, в Москве умолчали.

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