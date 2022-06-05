Срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлили до 11 июня.

В Брестской области спецподразделения белорусских военных отрабатывают действия в городских условиях и на воде.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"До 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси. В рамках указанных мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водной преграды", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе напомнили, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На Северском направлении агрессор обстрелял из артиллерии объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка Сумской области. Также населенного пункта Каменская Слобода Черниговская области, по данным Генштаба.

"Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей", - сообщает Генштаб.

Ранее сообщали, что Беларусь проводит ротацию подразделений спецназначение в приграничных с Украиной районах.

Как писал УНИАН, в Гомельской области Беларуси в июне-июле запланированы "мобилизационные учения" с военными комиссариатами. Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия Вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.

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