Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории республики.

Беларусь проводит ротацию подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в Facebook.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по-прежнему остается.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Беларуси в приграничных с Украиной районах осуществляли минирование лесных дорог, объездных путей и мостов.

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