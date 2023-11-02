Он считает, что усиление охраны границы США и финансирования Украины "неразрывно переплетены".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал выделение помощи Украине, однако выступил категорически против сочетания ее с деньгами для Израиля.

Как сообщает Politico, об этом Джонсон заявил в разговоре с республиканцами в Сенате. Новый спикер дал понять, что поддерживает выделение средств для военной помощи ВСУ, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.

Кроме того, он сказал сенаторам, что усиление охраны границы Штатов и финансирования Украины "неразрывно переплетены".

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В то же время сенатор Роджер Маршалл считает, что если бы Джонсон попытался объединить два пакета помощи в один и вместе помощь в голосовании, "его фракция взбунтовалась бы".

"Он повторял снова и снова, что для него это просто цифры, которые нельзя принимать вместе", - добавил сенатор-республиканец Джош Хоули, комментируя позицию Джонсона в отношении Украины и Израиля.

Помощь США Украине и Израилю

Накануне конгрессмен-республиканец Майк Гарсиа вместе с коллегами направили письмо президенту США Джо Байдену относительно помощи для Украины. Они призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля от пакета со средствами для Киева. Также они выдвинули условия для дальнейшей поддержки страны в борьбе с российской агрессией.

Как известно, Белый дом предлагает разделить между Украиной, Израилем и другими государствами 106 миллиардов долларов помощи так, чтобы 61 миллиард пошел на ВСУ. Джонсон же предложил выделить Израилю отдельный пакет помощи на сумму 14,5 миллиарда долларов.

Некоторые СМИ предположили, что Байден наложит "вето" на масштабный пакет помощи Израилю, который республиканцы предложили 30 октября.

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