Еще двое работников получили травмы.

В Карагандинской области Казахстана на шахте произошел выброс метана.

По информации МЧС республики, погибли шесть работников, еще двое пострадали.

"7 ноября в 08:37 в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс газа метан. Всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались", - говорится в сообщении.

В результате из восьми работников, находящихся на месте выброса метана, шесть погибло, двое травмировано - их состояние уточняется.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой орган"В настоящее время производится подъем на поверхность. Производственный процесс приостановлен. Обстоятельства и причины выясняются", - сообщают в МЧС.

По поручению премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

Как сообщал УНИАН, ранее на шахте на оккупированной территории Луганщины произошла авария: 9 горняков погибли и 19 травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова