Две российские подводные лодки были обнаружены военным кораблем Королевского флота в Северном море.
Об этом сообщает Bloomberg.
Британский охотник за подводными лодками HMS Portland преследовал подводную лодку с крылатыми ракетами "Северодвинск" и ударную подводную лодку, после того как они всплыли в Северном море к северо-западу от Бергена, Норвегия.
Как пишет издание, по информации ВМС подлодки отследили, когда они совершали подводное путешествие на юг вдоль норвежского побережья из Арктики.
Война в Украине:
Фактически с начала вторжения России Украину корабли РФ в Черном море находятся в боевой готовности
По состоянию на 21 июня 2022 года в акватории Черного моря находились четыре вражеских больших десантных корабля и одна субмарина.
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