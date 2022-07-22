Подлодки отследили, когда они совершали подводное путешествие на юг вдоль норвежского побережья из Арктики.

Две российские подводные лодки были обнаружены военным кораблем Королевского флота в Северном море.

Об этом сообщает Bloomberg.

Британский охотник за подводными лодками HMS Portland преследовал подводную лодку с крылатыми ракетами "Северодвинск" и ударную подводную лодку, после того как они всплыли в Северном море к северо-западу от Бергена, Норвегия.

Как пишет издание, по информации ВМС подлодки отследили, когда они совершали подводное путешествие на юг вдоль норвежского побережья из Арктики.

Война в Украине:

Фактически с начала вторжения России Украину корабли РФ в Черном море находятся в боевой готовности

По состоянию на 21 июня 2022 года в акватории Черного моря находились четыре вражеских больших десантных корабля и одна субмарина.

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