В акватории Черного моря на данный момент находятся четыре вражеских больших десантных корабля и одна субмарина.

Российские войска вводят в строй своего флота отремонтированную недавно субмарину, боеспособность которой вызывает сомнение.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, эта подлодка, вероятно, не сможет запускать ракеты типа "Калибр", и не исключено, что она станет первой подводной лодкой РФ, которая будет потоплена в Черном море украинскими военными.

В настоящее время, по данным Братчука, в акватории находятся четыре вражеских больших десантных корабля и подлодка.

Напомним, ранее сообщалось, что выживших на потопленном крейсере "Москва" готовятся повторно бросить на войну в Украину.

Тем временем ВСУ наносят успешные удары, лишая Россию контроля над акваторией Черного моря. В частности, украинские военные нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный и по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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