По словам эксперта, максимальное число ракет, которое может находиться в Черном море на кораблях и подводных лодках РФ, – от 40 до 50.

Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию СМИ о выводе из Севастополя в Черное море всех подводных лодок РФ.

Свое мнение по этому поводу он озвучил в сюжете ТСН.

"Это означает то, что означало и раньше – может увеличиваться риск ракетных атак. У них по четыре ракеты "Калибр". По большому счету, это не меняет ситуацию. Мы уже такое проходили. Этих лодок не стало больше и ракет на них тоже", – отметил эксперт.

По его словам, максимальное число ракет, которое может находиться в Черном море на кораблях и подводных лодках РФ, – от 40 до 50.

Кроме того, Мусиенко прокомментировал недавнее заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о новой фазе войны и о том, что ближайшие недели на фронте будут сложными.

"Сейчас война на той стадии, когда нужно остановить противника, нанести ему серьезные потери и после этого создать соответствующий фон для перехода в контрнаступление – отметил эксперт. – Сейчас нужно отбить все атаки… Противнику не дают продвигаться и достигать те цели, которые они, я думаю, хотели реализовать уже несколько недель назад. Эффективное сдерживание продолжается. Ситуация стабильная, контролируемая, но непростая".

Напомним, ранее сообщалось, что российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море. Суммарно на их борту есть не менее 30 крылатых ракет.

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